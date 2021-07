Zo beleefden de ouders van Bredase olympiër Maya Kingma haar triatlon: ‘Ze heeft hard gevochten’

Het is stil en donker in de Haagse Beemden, maar bij de familie Kingma brandt het licht in de voortuin. Aan de gevel wapperen de vlaggen van Nederland en de Olympische Spelen. Binnen hebben vader George, moeder Moniek, zoon Gordon en hun vriend Guido Tap zich voor de televisie verzameld. ,,We zijn een beetje druk, dat zijn de zenuwen”, lacht George. Hij draagt een T-shirt met ‘biggest Maya Kingma fan’, Moniek is in het oranje.