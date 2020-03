Zo beleefde Breda de sluiting van de horeca

Van wie is Breda? Frans gezin is thuis in Breda: ‘Niet meer fietsen in het park? Waar maak je je druk over!’

17:00 BREDA - Van alle grote Brabantse steden heeft Breda de meeste binnenstadbewoners: bijna 15.000. Hoe is het leven tussen de singels? Tatania Page-Relo (42) woont met man Alexander (42) en dochter Chloe (10) in een nieuwbouwhuis aan de Vlaszak. ,,Overal hebben we gewoond, in Breda voelen we ons thuis.”