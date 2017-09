Zjoe Zjoe zegt adieu

Nieuwe stijl HBO intro zet eerstejaars weer centraal

0:29 BREDA - De HBO Intro werd dit jaar voor eerst gehouden in het Breepark, in plaats van het centrum. De nieuwe opzet moet ervoor zorgen dat de eerstejaarsstudenten weer echt centraal staan tijdens het introductiefeest. Hoewel het evenement hierin lijkt te slagen wordt het festijn in de binnenstad node gemist.