Zitting in strafzaak tegen Bredanaar (65) die echtgenote gewurgd zou hebben laat op zich wachten

Komt voor Elkaar Lezers verrassen moeder Lisette (41) uit Breda met fiets en kleding: ‘Weinig geld is lastig, niet zielig’

BREDA - De Arnhemse Hanneke Schut (74) plaatste een oproep in de krant: of iemand een goede tweedehands fiets over had voor haar alleenstaande dochter. Een moeder van twee kinderen die het niet breed heeft en alles op haar fiets doet. Maar die tweewieler valt inmiddels bijna uit elkaar. Een hoop mensen reageerden en boden zowel een fiets aan als kleding voor de kinderen. Dochter Lisette (41) is dankbaar, maar vindt het ook lastig: ,,Van bepaalde dingen wil je niet dat mensen dat van je weten.”

12:09