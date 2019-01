Zitten Bredase clubs te wachten op hulp uit de bijstand?

In De Nieuwe Meidoorn is de situatie anders, zegt Jan Struijs van het buurthuis in Tuinzigt: ,,Een paar mensen er bij, het zou een uitkomst zijn.’’ Volgens de Bredanaar liggen er genoeg klussen te wachten: reparaties, schoonmaak… ,,Bovendien moeten we nu tijdens activiteiten mensen inhuren om mee te helpen. Daar zouden we best mensen voor kunnen inzetten die een ‘tegenprestatie’ moeten leveren’’, zegt Struijs.