Zit in deze schoolklas in Breda de nieuwe Irma Sluis?

Hoe spoor je de snelheids­ma­ni­ak­ken van de A16 op? ‘Zeker niet onmogelijk, maar hangt ook van geluksfac­tor af’

28 augustus BREDA - Een stel motorrijders haalt de laatste dagen veelvuldig het nieuws met hun halsbrekende ritjes. Met snelheden ver boven de 200 kilometer per uur scheurden ze eerst over de A16 en later over de A29. De politie is bezig met de opsporing van deze snelheidsmaniakken. Maar hoe pak je dat aan? Sander Schaepman, 25 jaar lang werkzaam als commissaris bij de politie en bekend van het tv-programma Hunted, laat er zijn licht op schijnen. ,,Het is geen rocket science.”