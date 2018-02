Zit een rondweg voor Chaam erin? De provincie kijkt ernaar

Dit jaar nog start de provincie met groot onderhoud aan haar weg, die daardoor ook veiliger moet worden. Het gaat onder meer om nieuwe asfaltlagen en een dubbele streep op het midden van de weg. Het leek er vorig jaar op dat de tolheffing in België de verkeersdruk in Chaam verhoogde. Verkeerstellingen hebben dat echter niet uitgewezen. De actiegroep Stop Doorgaand Vrachtverkeer Chaam volgt de onderhandelingen rondom de N639 op de voet. Op de Facebook-pagina van de groep is ook het antwoord te lezen van burgemeester Joeri Minses op de brandbrief die Sjoerd Oprins vorig jaar schreef over het gevaar in de kom van Chaam.