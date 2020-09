Zit Breda te wachten op een nieuwbouwwoning zonder parkeerplaats?

Tiny houses bouwen valt niet mee in Breda, ‘dan vertrekken we met 48 man wel naar Roosendaal’

28 augustus BREDA - Probeer in Breda maar eens een tiny house te bouwen. Dat valt niet mee. ,,Ik wil echt in Breda blijven, maar als we de ruimte niet krijgen, dan vertrekken we met 48 man naar Roosendaal.’’