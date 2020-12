Zilver voor Chasséparking Breda in ANWB-onderzoek

BREDA - De Chasséparking onder het Bredase stadskantoor en het theater is als tweede geëindigd in een landelijk onderzoek van de ANWB. Van de 40 parkings in 20 steden moest Chassé alleen een nieuwe garage in Zwolle voor zich dulden.

De resultaten zijn onlangs door de ANWB bekendgemaakt. Een dikke 8,6 voor Chassé, met brede vakken, veel (nood)uitgangen, alles gelijkvloers, gunstige tarieven en schone toiletten als belangrijkste pluspunten. In de min: onoverzichtelijk voor 'nieuwkomers', de wc is dicht tijdens de 'ronde' van de bewaker en de mindervalideplekken liggen verspreid over de garage.

De reactie van wethouder Greetje Bos: ,,Ik ben er heel trots op dat de Chasséparking de tweede prijs heeft behaald. Het is geen splinternieuwe garage zoals de winnaar, maar 15 jaar geleden gebouwd. Dat maakt deze prijs nog mooier. Bijzonder aan de Chasséparking is dat deze is gebouwd met het oog op het behoud van het zicht op elke plaats in de parking, een uniek uitgangspunt." Geen 'dode hoeken' dus.

Dat laatste moet de parking voor met name vrouwen een gevoel van veiligheid geven. Nathalie Langevelt onderschrijft dat: ,,Ik voel me hier veilig, ook door het vele licht. Andere parkeergarages zijn ook vaak smoezelig." De Geertruidenbergse bezoekt met haar man Sietse het centrum. Normaal zetten ze de auto in de Baronesgarage. ,,Maar ik las het artikel van de ANWB dus ik was nieuwsgierig", zegt hij. ,,In mijn beleving is deze verder van het centrum, maar je bent er zo. We kwamen vroeger ook wel in de garage bij de Hema, maar die is heel krap en je slingert de hele tijd naar boven. Hier is het gelijkvloers, ruime plekken, echt prima."

Ligging

Emma van Dinter en Mathyn van Pelt uit Oisterwijk waarderen de Chasséparking vooral vanwege de ligging en de grootte van de vakken. Van Dinther: ,,Ik ken een garage in Tilburg, die is heel donker en 'doodlopend'. Dan voel ik me hier een stuk veiliger. Deze garage is veel opener. Ik heb ook lang in Rotterdam gewoond, waar de garages ook onprettiger zijn." "Wel is het om acht uur 's avonds vaak heel druk, als we naar het casino gaan", meent Van Pelt tot slot.