Zijn evenementen Breda echt zo toegankelijk voor mensen met een beperking? ‘Wat valt dit tegen’

Pool met bivakmuts op geeft pakketten met mogelijk verboden middelen af in Breda

16:27 BREDA - Een 27-jarige Poolse man is dinsdag in Rotterdam aangehouden omdat hij maandagmiddag in Breda pakketten met mogelijk verboden middelen af had gegeven bij een pakketpunt. De Pool droeg tijdens het afleveren van de pakketten een bivakmuts.