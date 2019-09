Zijn de veiligheidsregels voor evenementen te streng? Breda vindt van niet

Afschaf­fing studiele­ning: wat vinden studenten van Avans in Breda?

3 september BREDA - De PvdA is niet langer voorstander van het studentenleenstelsel. Daarmee is de basisbeurs weer in zicht, want daar is nu een Kamermeerderheid voor. Het kan goed zijn dat studenten in de nabije toekomst niet meer hoeven te lenen. Wat vinden studenten aan Avans Hogeschool in Breda hiervan?