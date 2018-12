Zij vertrok uit Breda naar Griekenland

,,Toen ik in Athene aankwam, had ik alleen mezelf. Geen vrienden, geen bekenden, geen huis. Bij mijn nieuwe werkgever gebruikten ze mijn paspoortnaam Janneke. Dat heb ik zo gelaten. Een nieuw begin als Janneke, voelt goed. Of ik een midlife crisis heb, nu ik mijn baan en mijn dochters in Breda heb achtergelaten? Dat is het niet. Ik leef gewoon een nieuwe fase. De kinderen zijn de deur uit. Mijn relatie is over. Ineens heb ik de vrijheid om te gáán. Om naar mijn gevoel te luisteren. Go with the flow, dat is voor mij heel belangrijk.