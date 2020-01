Zij-instromers breken door op West-Brabantse basisscholen

See­lig-zuid kan definitief nieuw Bredaas park worden

28 januari BREDA - Het zuidelijk deel van de Seeligkazerne in Breda kan over enkele jaren definitief een nieuw stadspark worden, waar dan ook de Nieuwe Mark doorheen kan lopen. De gemeente maakte dinsdag bekend dat een koopovereenkomst is vastgesteld met het Rijksvastgoedbedrijf over het terrein, dat nu nog gebruikt wordt door Defensie.