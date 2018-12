Zij ging op haar 19de het klooster in: ‘Ik heb veel heimwee gehad. Godzijdank ben ik flink geweest’

,,Mijn geboortenaam is Adriana. Toen ik het klooster inging, hield moeder overste me een zakje voor. Ik trok het lootje met Theodosia: ‘Geschenk van God’. Toen mijn vader dat hoorde, zei hij: ‘Da’s een mooi geschenk dat God ons gegeven heeft…’



Zo was hij, altijd vol grapjes, een heel goed en lief mens. Net als mijn moeder, helaas is zij al vroeg overleden aan kanker. Toch heb ik een ontzettend fijne jeugd gehad. Het geloof speelde een grote rol, een zus van mij is ook non geworden. We woonden in Breda in de Gasthuisstraat. Mijn moeder stond elke dag vroeg op en ging dan eerst naar de paterskerk, om de hoek. Mijn zussen en ik gingen braaf mee. Mijn broertje was er nog niet, hij was een nakomertje. Dat was me een feest! De ooievaar is geweest, zeiden mijn ouders.