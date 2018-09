Zij geven stof tot nadenken

Overload van buurtschap Poteind bijvoorbeeld. Die zoomt in op een typisch probleem van deze tijd: verslaving aan sociale media. De ontwerpers van Façade van buurtschap Molenstraat willen vooral een discussie aanzwengelen. Bestaat het paradijs wel? Is alles wel wat het lijkt? ,,We willen graag

reacties uitlokken'', stelt Molenstraat.

Dat geldt ook voor Poteind. ,,Niemand zal erdoor worden bekeerd. Maar met een moment van bewustwording zijn we al erg tevreden.''

Sociale media

Buurtschap Poteind komt met Overload. De wagen is een ontwerp van Marli van Hassel, Lars van Hassel, Kyle Dictus en Wouter Marijnissen (niet op de foto).



Het verhaal van hun idee: ,,Sommige mensen slaan zo ver door in hun gebruik van sociale media dat ze er compleet afhankelijk van zijn en dat de verslaving de overhand neemt. Voor veel mensen wordt de overdaad aan appjes en pingeltjes te veel; het is een overload. We lazen in de krant dat sommige jongeren 's nachts hun wekker zetten om Facebook te checken, omdat ze alles willen zien en bijhouden. Daar wilden we op voortborduren. Het is echt iets van deze tijd. Onze wagen bestaat uit twee poppen die - letterlijk - gebukt gaan onder sociale media als Whatsapp, Facebook, YouTube en Snapchat."



"Die twee figuren staan op twee telefoons. De wagen zoemt en piept, net als een mobiele telefoon. We verwerken schermen die verspringen tussen verschillende sociale media. We hopen vooral dat de toeschouwers de achterliggende gedachte begrijpen. Het leukste is natuurlijk dat ze beseffen wat de boodschap is als ze met hun mobiele telefoon foto's maken van de wagen. Niemand zal worden bekeerd. Maar als onze wagen een moment van bewustwording teweeg zal brengen, dan zijn we al erg tevreden."

Oneindige verbeelding

Buurtschap Molenstrat komt met Façade. Voor het ontwerp van de corsocreatie van dit jaar tekenen Robin Schijfs en Gijs Martens.

Het verhaal van hun idee: ,,Elk jaar proberen we over grenzen te gaan en iets nieuws te bedenken. We houden niet van binnen de lijntjes kleuren. Dit jaar is heel onze wagen gericht op één kant. Het is één grote wand van 36 meter lang en bestaat uit drie wagens achter elkaar. De wagen heeft geen achter- of vooraanzicht. Het is een oneindige verbeelding van het paradijs. Iedereen kan de boodschap interpreteren zoals hij wil. Wil je die religieus opvatten, prima. Als je de boodschap ziet als bewijs dat het paradijs niet bestaat, ook goed. Vergelijk het met Instagram. Aan de voorkant is het mooi, iedereen doet zich op zijn best voor. Daarachter schuilt soms een hoop leegte. De andere kant is minstens net zo interessant."

"Alle techniek is te zien: de boxen, kabeltjes, de waterleidingen van het mist- effect. Toch voel je dat de wagen op de andere kant gericht is. Misschien worden toeschouwers kwaad dat ze aan de verkeerde kant staan, maar dan lokken we wel een reactie uit. Corsowagens zijn vaak letterlijk, je ziet dat ze een bos of een giraffe voorstellen. Dit jaar zoeken we een abstracte benadering: plant- en bloemstructuren suggereren de illusie van een paradijs, overvloed en weelde. De Hof van Eden, maar dan als decorstuk; volledig gericht op één zijde.''