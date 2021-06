Zij aan zij in Breda samenwonen met daklozen

Afvalbak­ken puilen uit in Breda. ‘Er zijn enkele hardnekki­ge boosdoe­ners’

20 juni BREDA - De ergernis over uitpuilende prullenbakken neemt toe in Breda. ‘Op verschillende plaatsen in de stad worden geregeld overvolle prullenbakken aangetroffen’, zo meldt het CDA. De partij vraagt de gemeente om oplossingen.