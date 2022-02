Video Politie contro­leert beschadig­de auto in Breda, deuken in voertuig en zijruit beschadigd

BREDA - Meerdere politieagenten hebben zondagmiddag een beschadigde auto in de Haagse Beemden gecontroleerd. De politie werd diezelfde middag opgeroepen voor de melding van een woninginbraak in de Gageldonksestraat in Breda. Ter plaatse werden geen sporen van een inbraak aangetroffen.

12:26