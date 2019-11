Ziekenhuizen wéér plat. Hoe geduldig blijft de patiënt?

live Verdachte drugsmoord Kaan Safranti in Breda: ‘Alles was gedoemd te mislukken, alles ging fout’

16:52 BREDA - In de rechtbank in Breda vindt woensdag de eerste zittingsdag plaats in het proces tegen de zes verdachten van de moord op Kaan Safranti (26). De groep Limburgers zou de Bredanaar op 8 april 2018 hebben doodgeschoten toen ze hem wilde beroven van een partij wiet.