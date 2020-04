Ziekenhuispersoneel Amphia het dak op: ‘Bedankt!’

Drone filmt coronowens van brandweer Breda

15:05 BREDA - De drone die in het kader van #NLblijftthuis deze hele donderdag over Breda vliegt, sloeg ook de brandweerkazerne aan de Tramsingel niet over. Op de binnenplaats hadden brandweermannen in allerijl met blusslangen letters gelegd die de woorden Samen Sterk vormden. Op het moment dat de drone overvloog, zo rond 14.00 uur, zwaaiden vanaf de grond en vanuit de hoogwerker brandweermannen naar de camera onder de drone om iedereen op die manier hoop en kracht toe te wensen tijdens de coronacrisis.