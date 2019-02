‘Zie mij werken in de zorg': Surplus brengt carnavalsnummer uit

BREDA - 'Zo Wijs', heten ze en met 'Zie mij werken in de zorg' wordt vandaag een heus carnavalsnummer gelanceerd. Over de naam is nagedacht: het staat voor Zorg, Welzijn, Surplus.

,,Feesten en gezelligheid verbindt; in onze zorg- en welzijnscentra staat er ook vier dagen carnaval op het menu. We zoeken mensen in de zorg en we wilden dat eens op een positieve manier kenbaar maken", legt Edrianne Zoon van Surplus uit.

Zij schreef het nummer en heeft het bovendien ingezongen. De muziek is van Lars van Berkel van RibbyRoad Music.

,,Weet je, er is veel in het nieuws over de zorg. Vaak is dat negatief. Dat hoort erbij, maar in de praktijk is het gewoon zo dat er heel veel mensen in de zorg en in welzijn met heel veel liefde werken. Zij willen echt het beste voor de bewoners.”

En dan is daar de carnavalsperiode. Surplus is dit jaar hoofdsponsor van Baronie TV en het nummer wordt vrijdag live ten gehore gebracht. ,,We gaan met een groepje het podium op. Nee, er staan verder nog geen optredens in onze centra op het programma, maar als er straks plots vraag naar is: wie weet?", vervolgt Zoon.

Feestnummer

Waarschijnlijk zullen de opnames wel gebruikt worden om de muziek te voorzien van een daadwerkelijke clip.

Ze wil hiermee vooral mensen die in de zorg werkzaam zijn tot steun zijn. ,,Als zij een glimlach krijgen als ze het nummer horen, ben ik tevreden. Het is een feestnummer, positief over de zorg: dat is het idee."

Veel geld is Surplus niet kwijt aan het nummer. ,,Een advertentie in een krant kost ons drie keer zoveel.”

De opname is ook te vinden op Spotify en Zazell.