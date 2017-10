Zevenbergs stel woont sinds kort in 'Huis van Hoppen' in Prinsenbeek

PRINSENBEEK – Sinds twee maanden brandt er licht in het 'Huis van Hoppen' aan de Schutsestraat in Prinsenbeek. Zeker zes jaar heeft de veelbesproken woning leeg gestaan, terwijl de bouw nog lang niet klaar was. De nieuwe eigenaren Ruud Schoone en Jorg Braat voelen zich de koning te rijk. ,,Op de schaal van geluk scoren wij een tien.”

Wie in Prinsenbeek woont of er langs rijdt om vanuit Zevenbergen naar Breda te komen, kent zonder meer de bunkerachtige villa in opmerkelijke bouwstijl, met de steile oprit naar beneden. Dit zou de droomwoning van Prinsenbeker Jan Hoppen moeten worden, ware het niet dat de crisis hem de das omdeed. In de loop der jaren verpauperde het pand als gevolg van leegstand en roofbouw. Pas op 30 december 2016 ging het in de verkoop.

Verkocht

,,Wij hadden het al lang op het oog en zaten er meteen bovenop”, vertelt Schoone, die met zijn broer Ruud de woonwinkel aan de Noordhaven van Zevenbergen runt. ,,Binnen een uur was het aan ons verkocht.”

Zwembad

De vraagprijs was 750.000 euro. Maar dan heb je wel een villa van 3.850 kuub, 1.200 vierkante meter vloeroppervlak, acht slaapkamers, in de kelder behalve de gigantische garage nog wat ‘nader in te vullen’ ruimtes en buiten een zwembad. Zo bezien lijkt het weer een zacht prijsje. ,,Maar om het helemaal in bewoonde staat te krijgen, moet je er nog wel zo’n bedrag bijtellen”, zegt Schoone.

Papegaai

In april volgend hoopt het stel het huis jaar helemaal op orde te hebben. Samen met golden retriever Bobbie en papegaai Pino hebben ze dan het rijk voor zich alleen. ,,Gek is dat”, merkt Jorg op. ,,Eerst denk je: dit huis is veel te groot, wat moeten we met al die ruimte. Maar het went wel snel, moet ik toegeven.”