Zeven bestuurders bekeurd na controle bij wegwerkzaamheden

Bredase wietmake­laars moeten tweeënhalf jaar de cel in

16:26 BREDA - Twee mannen uit Breda kochten met het geld dat ze in de wiethandel verdienden achttien bedrijfspanden en (studenten)woningen op in Breda, Zevenbergen en Etten-Leur. Vanwege dat witwassen moeten ze 2,5 jaar de cel in, oordeelde de rechtbank in Breda maandag.