Zeven automobilisten krijgen boete voor filmen op plaats delict van steekincident Breda

Avond na steekpar­tij draait het Bredase nachtleven ‘gewoon’ door

14:30 BREDA - Het is de avond na de steekpartij op de Haven. In de middag is bekendgemaakt dat het slachtoffer, een 28-jarige man, aan zijn verwondingen is overleden. Bij de plaats waar het gebeurde blijkt de wereld gewoon door te draaien. Geen bloemen of andere blijken van medeleven of herinnering. Alsof het tragische voorval niet heeft plaatsgevonden.