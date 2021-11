Zeven aanhoudingen bij verkeerscontrole in Zundert

Red de Prinsen­hoef in Breda: maak er een ‘eetbaar landschap van’

BREDA - Maak van de Prinsenhoef, ’t Hout, Trippelenberg en Elzenburg in Breda een ‘eetbaar landschap’. Dat is beter dan het bouwen van kantoren of andere bedrijven ten zuiden van de Rijsbergseweg. Dat staat in de Landschapsvisie Prinsenhoef in ‘t Hout die door een groep Bredanaars is opgesteld en naar de gemeenteraad is gestuurd.

