'Zet die restafvalcontainers maar bij de wethouders voor de deur'

BAARLE-NASSAU - Fractieleider Hans van Tilborg (Fractie Baarle!) deed woensdagavond in de begrotingsraad in Baarle-Nassau de pikante suggestie de ondergrondse restafvalcontainers maar voor de deur van de wethouders te kwakken. Dat leidde tot de nodige hilariteit.

Wethouder Jan Vermeer (VPB) reageerde kort en ad rem. ,,Dat vind ik helemaal niet zo erg hoor'', sprak hij luchtig. ,,Dan hoef ik niet zover te lopen'', kreeg hij de lachers op zijn hand. Even een vrolijke noot in het overigens vlot verlopen begrotingsdebat. De coalitie van CDA, VPB en Fractie Ulicoten tekenen voor een nieuw afvalinzamelsysteem. De gemeente wil begin 2018 ruim 30 ondergrondse restafvalbakken plaatsen en zoekt geschikte locaties. De oppositie van Fractie Baarle! en Keerpunt '98 blijft tegen. ,,Ondanks de commotie onder de bevolking, berichten in de media van minimale milieuwinst bij de plasticinzameling, van sluipstorten en ongedierte blijft het college ijzerenheinig op de ingeslagen weg doorgaan'', sprak Jan van Tilburg van Keerpunt '98 fel.

Verwijt

Van Tilburg wil dat het besluit wordt heroverwogen en verwijt het college gebrek aan burgerparticipatie. Ad Severijns (VPB) wil juist snelheid: ,,Het gas erop''. Ook de ambtelijke fusie met de twee buurgemeenten kan de oppositie nog altijd niet goedkeuren. De dienstverlening schiet na de ABG-fusie 'ernstig tekort' en de kostenverdeling is volgens Hans van Tilborg zeer nadelig voor Baarle: ,,We betalen 21,6 procent van de kosten, terwijl we 15 procent deel uitmaken van de bevolking.'' Burgemeester Marjon de Hoon-Veelenturf en Vermeer verdedigden de fusie: meer slagkracht is noodzakelijk. Vermeer beaamt wel dat er 'weleens iets fout gaat'.

Ozb-verhoging

De oppositie hekelt ook de voorgenomen ozb-verhoging met 3 procent. Cees de Jong (CDA) zet daar tegenover: ,,Maar de woonlasten zijn en blijven laag, 622 euro. Gemiddeld is dat in Brabant 701 euro.'' Volgens Vermeer is de verhoging nodig om de ambities waar te maken. Die zitten vooral in verbouwing of nieuwbouw van het Cultureel Centrum Baarle en in bijvoorbeeld een speelveld voor HC Baarle. Wethouder Jan van Cranenbroek (CDA) had wat dat laatste betreft wel een vervelend bericht. De hockeyclub is in overleg met Gloria-UC en Tennisclub Baarle en moet zelf de kleed- en kantineruimte regelen. ,,Dat laatste onderdeel loopt moeizaam, het lijkt erop dat dat niet tot stand komt. Dat is uitermate teleurstellend.''

Kindcentrum

Een integraal kindcentrum (IKC) in Ulicoten is rond, in Baarle loopt het overleg nog. Wat nog maar langskwam: de Goorweg wordt verkeersveilig gemaakt; er komen twee extra laad- en losplaatsen in centrum Baarle; in januari wordt de eerste laadpaal voor twee elektrische auto's geplaatst; er komt een onderzoek naar het botulisme-bestendig maken van de visvijver aan de Oude Bredasebaan en het sluipverkeer in Castelré wordt aangepakt. Raadsbreed is er volle steun voor samenwerking met Hertog (B) als eerste Europese gemeente. Het vervolg van het begrotingsdebat (tweede termijn) is op woensdag 8 november.