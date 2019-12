Zestig huizen in de verkoop in de Bouverijen

In de Bouverijen - waar ook de brede school De Mandt is gevestigd - komen in totaal uiteindelijk ongeveer 650 woningen. De huizen die nu in verkoop gaan, liggen in de zuidelijke helft van de nieuwe woonwijk, tussen het water en de Burgemeester Verdaasdonkstraat in. Ze worden gerealiseerd door het bouwbedrijf Van Wanrooij. Naast de zestig koopwoningen komen er ook zes vrije sector huurwoningen.