Zestien maanden cel voor bewoner drugspand in Breda

Kinderboer­de­rij­en zijn ophok­plicht en vogelgriep zat: ‘Dit jaar heerste het virus zelfs buiten het treksei­zoen’

BREDA - Net als voorgaande jaren heerst er vogelgriep in Nederland en dat raakt ook de kinderboerderijen in Breda. Bij Dierenweide Over-bos in Prinsenbeek hebben ze dankzij het virus zelfs geen pauw meer over.

14 december