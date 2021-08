Zesduizend ton zand voor ‘t Zoet in Breda: ‘Daar gaan we wel een jaar of vijf lol aan beleven’

Video Bijzondere theaterer­va­ring tussen de schapen op de heide: ‘Je wordt onderdeel van het prachtige decor’

27 augustus KALMTHOUT - Met tientallen schapen over de Kalmthoutse Heide lopen terwijl een verhaal over kuddegedrag in je oor wordt gefluisterd: natuurtheaterstuk Kudde is een bijzondere belevenis.