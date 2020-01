Zesduizend kilometer winst door Bredase horeca slimmer te beleveren

BREDA - Horecagroothandel Sligro en bierbrouwer Heineken starten in februari met een pilot waarbij ze cafés en restaurants in de Bredase binnenstad efficiënter gaan beleveren.

Drie maanden geleden was er al een overeenkomst getekend door onder andere de gemeente Breda, Heineken, Sligro en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) om de pilot op te zetten.

“Maar toen begon het spannende deel, want we moesten wel genoeg horecabedrijven vinden die aan de proef wilden deelnemen. En dat is gelukt”, zegt projectleider Esther Eggink, van stichting Exentr die het initiatief heeft genomen voor de proef. In Exentr werken instellingen als TU Eindhoven, provincie en Eneco samen.

Optimale route

Enkele tientallen cafés en restaurant gaan nu meedoen aan de pilot die drie maanden duurt. Het betekent dat zij niet meer zelf bepalen hoe laat de de wagens van Sligro en Heineken komen maar zich aanpassen aan de route. “Het is voor Sligro en Heineken een hele andere manier van werken. Het uitgangspunt is nu de meest optimale route, in plaats van leveren op het tijdstip dat de klant dat het liefste wil”, zegt Eggink.

200 uur

De planning is er op gericht dat de vrachtwagens van Sligro en Heineken met zo weinig mogelijk kilometers zo snel mogelijk weer de stad uit kunnen. In totaal kunnen volgens Exentr zo op jaarbasis 6000 kilometer en 200 uur bespaard worden.

Grote Markt

Bij het tekenen van het convenant drie maanden geleden illustreerde Daan van Eendenburg (bestuurslid van de KHN-afdeling Breda) met een voorbeeld hoe inefficiënt de huidige belevering vaak is: “Nu rijdt een wagen bij wijze van spreken van de Grote Markt naar het Van Coothplein drie keer op en neer omdat de levertijden zo zijn afgesproken. Dat moet anders kunnen.”

De pilot is mogelijk het begin van meer gereguleerde stadsdistributie waar veel meer leveranciers aan meedoen. En dat geldt dan niet alleen voor de horeca maar ook ook voor winkelbedrijven.

Enquête