Zesde verdachte opgepakt voor betrokkenheid bij dood Kaan Safranti (26) in Breda

BREDA - Een 23-jarige man uit Roermond is dinsdagochtend opgepakt omdat hij verdacht wordt van betrokkenheid bij het doodschieten van Kaan Safranti in Breda.

Eind mei werden hiervoor al vijf verdachten aangehouden. Dat zijn een 26-jarige man uit Venlo, een 21-jarige vrouw uit Geleen, een 28-jarige vrouw uit Sittard en twee mannen (21 en 22 jaar) uit Roermond.

Wat gebeurde er?

Kaan Safranti werd zondagavond 8 april doodgeschoten in een flat aan de Sandenburgstraat in Breda. Direct na de moord stelden bronnen uit het criminele circuit dat sprake was van een ripdeal, waarbij de daders geld of drugs hebben gestolen.

Meerdere getuigen hebben twee mannen en een vrouw uit de flatwoning zien vluchten. Ze reden in twee auto's weg. Volgens buurtbewoners droegen ze tassen met 'groene inhoud', mogelijk hennep, waarvan er één is gevallen en achtergebleven. Ook zagen ze een 'groot wapen', omstandigheden die duiden op een ripdeal of ander incident in de wietwereld.

Stevig bewijs

De politie lijkt stevig bewijs te hebben gevonden tegen de verdachten. Zo beschikte de recherche daags na de moord al over scherpe beveiligingsbeelden waarop het slachtoffer te zien is in gezelschap van meerdere Limburgse verdachten die later zijn aangehouden, onder wie een vrouw.