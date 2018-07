De woningmarkt in West-Brabant in zes vragen

Net als elders in Nederland gaan ook in West-Brabant de huizenprijzen door het dak. Hoe lang gaat de gekte op de woningmarkt nog door? De West-Brabantse woningmarkt in zes vragen.

Is het wel verstandig nu een huis te kopen?

Dat is lastig te zeggen. Voorwaarde is in ieder geval dat je zelf over een courante woning bezit die je goed kan verkopen. De hypotheekrente is nog altijd erg laag waardoor je relatief goedkoop kan lenen voor een nieuwe woning. Voor starters daarentegen zijn de recordbedragen die nu voor een woning neergeteld moeten worden, desastreus. Koophuizen dreigen voor hen onbetaalbaar te worden. Dat blijkt ook wel uit de cijfers. In het tweede kwartaal daalde het aantal door starters gedane hypotheekaanvragen met 9% vergeleken met vorig jaar.

Hoe lang gaat de gekte op de woningmarkt nog door?

Met de aanhoudend krapte op de woningmarkt en de nog altijd lage rente, is de verwachting dat de huizenprijzen nog wel even zullen blijven stijgen. Het economisch bureau van ABN Amro voorspelde recent nog dat de huizen dit jaar opnieuw 8 acht procent duurder worden, inplaats van de eerder verwachte vijf procent. Pas in de loop van 2019 wordt enige verkoeling op de woningmarkt verwacht en iets minder hard stijgende huizenprijzen.

Wat betaal je momenteel voor een huis?

In Nederland, zo heeft de NVM, berekend ligt die prijs momenteel op - gemiddeld - 288.000 euro. Als we naar West-Brabant kijken dan zien we dat die prijs in Breda nog iets hoger ligt (291.000), maar in de regio Bergen/Roosendaal juist een stuk lager (234.000 euro). De regio Etten-Leur en Oosterhout zit daar tussen in.

Vanwaar die enorme verschillen?

Breda is al een tijdje booming. De stad is in trek bij aspirant-huizenkopers. Met name ook vanuit de Randstad kijken particulieren steeds vaker naar Breda als uitwijkmogelijkheid. Met als gevolg dat de prijzen daar veel sneller stijgen dan in bijvoorbeeld Roosendaal of Bergen op Zoom. Ook daar trekken de huizenprijzen aan, maar veel minder sterk dan in Breda.

Hoe lang staat een huis in West-Brabant momenteel te koop?

Dat varieert. In Breda gaan de huizen het snelst van de hand. Daar staat een appartement nog maar 22 dagen te koop, een tussenwoning 29 en een vrijstaand huis 98 dagen. In Bergen op Zoom en Roosendaal duurt het allemaal wat langer: Daar wacht een tussenwoning gemiddeld 42 dagen op een nieuwe eigenaar en een vrijstaand huis 104 dagen.

Hoe zit met nieuwe woningen, wordt er al flink gebouwd?