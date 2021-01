Zes tot acht nieuwe woningen bij entree Klein Zundert

Man (32) aangehou­den bij hennepkwe­ke­rij in Breda

11:48 BREDA - In een woning aan De Savornin Lohmanstraat in Breda is zondag een hennepkwekerij opgerold. Een man (32) uit Breda is aangehouden. De kwekerij werd aangetroffen na een melding van een samenscholing.