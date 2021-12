Zes stoplichten stonden al 13 seconden op rood en toch reed automobilist in Breda door: 160 uur taakstraf

VIDEO Eerbetoon aan Max Verstappen in Breda: ‘Heel indrukwek­kend om in het echt te zien’

BREDA - In twee weekenden wordt het formule 1-seizoen beslist. Max Verstappen kan als eerste Nederlander ooit wereldkampioen worden. Zijn sponsor Red Bull eert hem in Breda met de expo ‘Vleugels to the Max’.

