Zes nieuwe citytrainers voor Breda: ‘Deze training geeft me veel meer vertrouwen’

BREDA - Breda is binnenkort weer een aantal citytrainers rijker. Maandagavond sloten zes cursisten een deel van hun opleiding af op basisschool Noorderlicht. Daar gaven ze sportles aan een groep van zo’n dertig kinderen van een jaar of 12.

Het project Citytrainers is van de gemeente en Breda Actief. Klaartje Oerlemans van Breda Actief leidt het project: ,,In zeven bijeenkomsten brengen we de cursisten beginselen bij voor het geven van sport- en speltactiviteiten. Denk aan de manier waarop ze zich aan een groep presenteren, hun houding, maar ook hoe ze zich opstellen naar bijvoorbeeld een groep met lastige jongeren, of wat ze moeten doen bij een ruzie. Vanavond krijgen deze zes cursisten en bewijs van deelname. Daarna gaan ze de praktijk in en lopen ze stage. Is alles straks goed doorlopen, dan krijgen ze een certificaat en kunnen ze aan de slag.”

Sociaal

De 23-jarige Bredase Else de Voogd is een van de zes mensen met ‘citytrainer’ achterop haar T-shirt. ,,Ik ben dit jaar afgestudeerd als fysiotherapeute. Op dit moment oriënteer ik me op wat ik verder wil doen. Mijn interesse ligt niet zo zeer bij behandeling van patiënten, maar meer op sport en spel waarbij plezier voorop staat. Dat brengt zo veel meer dan alleen gezondheid. Neem alleen de sociale component, als je wekelijks een groepje mensen ziet waarmee je lekker sport.”

De Voogd zegt een hoop te hebben aan de opleiding tot citytrainer: “Het is behalve heel leuk ook heel divers. Iedereen hier heeft een andere achtergrond, en dus een andere input in de cursus. Dus je leert ook veel van je medecursisten. Waar ik het meeste aan heb, zijn de oefeningen voor didactische vaardigheden. Daar kwam ik tijdens mijn opleiding eigenlijk niet mee in aanraking. Uiteindelijk wil ik verder naar het in beweging brengen van mensen door sport en spel. Dus die vaardigheden komen me straks goed van pas. Deze opleiding geeft me echt goede handvatten om mezelf te ontwikkelen”, besluit ze enthousiast.

‘Motivatie het belangrijkst’

Dat laatste, die zelfontwikkeling, is volgens Oerlemans van belang voor de opleiding. ,,Iedereen kan zich voor de training opgeven, waarbij motivatie het belangrijkst is”, zegt ze. ,,Zaken als vooropleiding zijn niet zo belangrijk. We hebben hbo-afgestudeerden, buiten-de-bootvallers, vluchtelingen, echt zo divers als je maar kunt bedenken. De primaire opzet is niet om ze aan betaald werk te helpen, maar om zich op dit terrein te ontwikkelen. Wat hun persoonlijke doel ook is. Ze kunnen in ieder geval als trainer bij bijvoorbeeld clubs aan de slag. En wie weet wat daar verder uit voortkomt.”

Van Syrië naar Nederland