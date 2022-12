Zes mensen naar het ziekenhuis bij grote brand in Bredase parkeerkelder, niet alle bewoners kunnen naar huis

Update + met videoBREDA - Bij een grote brand in de parkeerkelder van een flatgebouw aan de Mgr. Zwijsenstraat in Breda, hebben zeker negen mensen rook ingeademd. Zes van hen zijn in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een deel van de bewoners van ongeveer honderd appartementen van het complex kunnen voorlopig niet naar huis door de rook in het pand.

De brand ontstond rond 20.15 uur en begon vermoedelijk bij een auto. De brandweer meldde later dat er meerdere voertuigen in brand stonden. Er hangt een chemische lucht in de omgeving. De hulpdiensten waren met spoed ter plaatse en de brandweer schaalde in korte tijd op naar een zeer grote brand. Ze was met een groot aantal voertuigen aanwezig.

Rook ingeademd

Negen bewoners met een woning vlak boven de kelder, ademden rook in. Ambulancemedewerkers bekommerden zich om hen en brachten daarna zes bewoners naar het ziekenhuis. Twee werden ter plaatse geholpen en een persoon vertrok na controle weer.

Andere bewoners van de flat werden door de hulpdiensten naar buiten geleid. Rond 21.30 uur was de brand onder controle en ging de brandweer aan de slag met het ventileren van de ruimtes. De brandweer meldde rond 23.15 dat deze afrondende werkzaamheden voorlopig nog niet klaar zijn.

Veel rook in de kelder

Een deel van de flatbewoners verbleef in de nacht van woensdag op donderdag ergens anders. Een deel bij familie of vrienden en het andere deel werd opgevangen. Ook mocht een aantal bewoners weer terug hun appartement in.

,,Of bewoners wel of niet terug mogen, hangt af van hoeveel rook er hangt. De rook stijgt op en er moet gemeten worden of er geen koolmonoxide in de rook zit”,meldt een woordvoerder van de brandweer. Het is nog niet bekend wanneer alle bewoners weer terug kunnen naar hun appartement.

De brand trok veel omstanders. Buurtbewoners worden geadviseerd uit de rook te blijven. Bij rookoverlast is het advies om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.

Ook afgelopen zaterdag brand

In dezelfde parkeergarage is afgelopen zaterdag rond 04.45 ook een busje in brand gevlogen. De brandweer was er toen snel bij om erger te voorkomen.

Volledig scherm Afgelopen zaterdag vloog ook een voertuig in brand in dezelfde parkeergarage. © Perry Roovers/Eye4images

Volledig scherm In de kelder van een flatgebouw aan de Mgr. Zwijsenstraat in Breda woedt woensdagavond een grote brand. © Perry Roovers/Eye4images

Volledig scherm © Perry Roovers/Eye4images

Volledig scherm © Perry Roovers/Eye4images

Volledig scherm De schade is goed zichtbaar bij het nablussen. © Tom van der Put/Eye4images