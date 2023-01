Zes mensen met gebroken heup door gladheid opgenomen op Spoedeisende Hulp in Breda

In het Amphia werden volgens een woordvoerder donderdagochtend zes patiënten opgenomen met een gebroken heup, opgelopen tijdens de winterse weersomstandigheden. Vrijdagochtend was er geen extra drukte door gladheid op de SEH, hoewel het in sommige delen van de regio heviger sneeuwde dan donderdag.

Anderhalf uur vertraging

Door de sneeuwval ontaardde het verkeer in Brabant op sommige plaatsen in een chaos. In de regio West-Brabant stond er vrijdagochtend een file van 12 kilometer op de A58 tussen Bergen op Zoom en Breda. Later op de ochtend liep het verkeer in beide richtingen vast op de A59 tussen Vlijmen en Raamsdonksveer, met vertragingen die opliepen tot ruim anderhalf uur.