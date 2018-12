Zes jaar cel geëist tegen Bredanaar vanwege ‘laffe en gewelddadige’ overval op Bladelse bejaarde

Verder stond er bij de rechtbank van Den Bosch nog een derde man terecht. Deze Bredanaar zou tijdens de overval op de uitkijk hebben gestaan en eerder voorverkenningen in Bladel hebben gedaan. Tegen hem is vier jaar gevangenisstraf geëist. Justitie vermoedt dat er nog een vierde man bij de overval betrokken was, maar hij kwam een half jaar na het incident om het leven.

Zaklamp in haar gezicht

Twee mannen braken in de nacht van 6 op 7 september de deur open van de woning van de vrouw bij verzorgingstehuis RSZK Kempenland aan de Bladelse Rondweg. De vrouw werd rond drie uur in de nacht wakker toen ze met een zaklamp in haar gezicht werd geschenen. Er stonden twee mannen naast haar bed. Een van hen sloeg haar direct, zonder waarschuwing of iets te zeggen, in het gezicht. Terwijl dezelfde man op haar bleef inslaan, doorzocht de andere overvaller de kasten. Zonder buit gingen de twee mannen er vandoor. De vrouw werd zo zwaar toegetakeld dat ze dagenlang in het ziekenhuis lag met hoofdletsel.

De politie tastte in eerste instantie in het duister, totdat er link leek te zijn met de Bredase ‘Rabobende’. De twee overvallers zouden, zo vermoedt justitie, getipt zijn door een toenmalige medewerker van de Rabobank, Eindhovenaar Mehmet E. Hij had in de dagen voor de overval de bankgegevens van de Bladelse vrouw bekeken en gezien dat zij in juli een bedrag van 79.000 euro bij de bank ging ophalen.

In Roosendaal, Venlo en Zundert (poging) werden mensen die een groot bedrag bij de Rabobank hadden opgehaald, meteen overvallen. De zaak in Bladel verschilt hiervan. De vrouw in Bladel werd overvallen twee maanden nadat ze het grote geldbedrag bij de bank in het dorp had opgehaald. De officier van justitie vermoedt dat de ‘Rabobende’ het eigenlijk al rond het ophalen van het geld wilde doen, maar dat dit mislukte.

Door het hoofd geschoten

De overval werd gepleegd door twee mannen. Volgens justitie zou Nabil D. de woning zijn binnengedrongen met Soufian Zouagh. Deze Bredanaar, van wie onder andere een vingerafdruk werd gevonden in de woning in Bladel, kwam een half jaar na de overval om het leven. In een flat in Breda werd hij door het hoofd geschoten.