Zes effecten van corona op onze kerst: ‘Mensen willen het jaar compenseren’

Eenzijdig au­to-ongeluk in Breda, vrouw lichtge­wond

22 december BREDA - Aan de Backer en Ruebweg in Breda heeft dinsdagavond een auto-ongeluk plaatsgevonden. Een bestuurder verloor de macht over het stuur en belandde met zijn wagen in de vangrail. Een dame die in de passagiersstoel zat, raakte lichtgewond.