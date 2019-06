'Zero points’ voor het songfestival in Breda

COLUMNDouze points gaf collega Niels Herijgens donderdag in zijn column voor het lef dat Breepark toont door zich te melden als locatie voor het Eurovisie Songfestival. Lef is het inderdaad. Maar de kans dat het spektakel volgend jaar in de Bredase evenementenhal neerstrijkt, schat ik pakweg twaalf punten lager in.

Ik ben het met Niels eens dat Breda op zich zeker niet te klein is. Als je in Landgraaf drie dagen een feestje voor 70.000 man kunt houden, kunnen wij best een songfestival met veel minder bezoekers aan. Mits er een geschikte locatie is. En die is er dus niet.

Ik was laatst nog op Breepark bij ART Breda. Prima hal voor zo’n evenement, of voor een trouwbeurs of een goed dancefeest. Maar een mega-muziekspektakel is ‘different cook’. Breepark is twee jaar open en een werkelijk groot popconcert met bakken apparatuur wil er maar niet komen (ik schaar de shows van K3 en DJ Tiësto daar dus niet onder). Dat is niet voor niks. Van diverse kenners uit de concertwereld heb ik gehoord dat de hal daar simpelweg niet geschikt voor is.

Maar toch nog eens gebeld met zo’n insider over ‘onze’ songfestival-kansen. Hij begint smakelijk te lachen. “Heb je de batterij aan geluid, licht en video gezien die er in Tel Aviv hing? Als je dat in Breepark ophangt, stort het dak in.” Helder verhaal.

Wie zit in Breda trouwens te wachten op een songfestival - we hebben carnaval toch al voor de extravaganza? Laten we zelf iets bedenken, waar Breepark dan op mee kan liften. Zo is er al jaren een bescheiden maar fijn festival in Mezz met Belgische muziek: Ik Zie U Graag. Een paar jaar geleden droomde Mezz-directeur Frank van Iersel al eens hardop over een breed Belgisch festival in Breda, met ook theater, beeldende kunst en andere muziek.

Het is een briljant idee: een groot, wekenlang durend Ik Zie U Graag-festival (elke twee jaar, afwisselend met Breda Photo). Winkels en horeca kunnen daar prachtig op inspelen. En voor Breepark zie ik legio kansen: een Suske & Wiske-fandag, een Vlaanderen Vakantieland-beurs, ‘s werelds grootste bonbonproeverij en uiteraard mag K3 dan ook weer komen!