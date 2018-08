Zendmast bij oude postkantoor Oude Vest verdwijnt volgende week

Alphenaar Stoffelen ziet levenswerk de lucht in gaan: 'Alsof je eigen kind het huis verlaat'

12:59 KOUROU - Het was emotioneel, spannend en sensationeel: woensdagavond lanceerde dan eindelijk satelliet Aeolus in Kourou, Frans Guyana. Alphenaar Ad Stoffelen, die de voorbije jaren werkte als wetenschappelijk onderzoeker voor de realisatie van de satelliet, is zwaar onder de indruk.