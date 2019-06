Zen op het strand bij yogamarkt Belcrum Beach

,,Attentie, attentie", klinkt het door een mini-megafoon. ,,Om kwart over twee is er een extra klankschalen bad." Juul Soeterboeks doet deze oproep twintig minuten voor aanvang van de klankschaal meditatie. Tijd genoeg om op het gemak naar de betreffende tent te lopen en alvast op een matje plaats te nemen.

Lachyoga

Ondertussen vindt er een paar meter achter Juul een workshop plaats waarbij een groep deelnemers juist de duim naar elkaar opsteekt en luid okéé naar elkaar roept. Het betreft de workshop lachyoga onder leiding van Rajitha Kanchan. Juul is één van de vier initiators van het Bredase yogafestival. ,,We zijn vier kleine yogastudio's die samenwerken in de zin dat we samen een strippenkaart aanbieden die het mogelijk maken om te leshoppen. Van daaruit ontstond de gedachte: er is nog geen yogafestival in het Zuiden. Zodoende."