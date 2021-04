Zelfs in verlaten speeltuintjes, is roken niet verstandig

RIJSBERGEN - Daar staat hij dan. Het bordje ‘rookvrije zone’. Midden in een enorme grasveld voor de woning van Peter van Beers in Rijsbergen. ,,Of iemand daar ooit een sigaret opsteekt!”

Van Beers keek er een beetje van op deze week. ,,Opeens stopte op het gras een busje van de gemeente. Er kwamen werkmannen uit die zorgvuldig het bord ‘rookvrije zone’ plaatsten. In mijn optiek vrij nutteloos en ietwat zonde van gemeenschapsgeld. Er is daar geen kip.”

Speelvoorziening

Hoewel. Er staan twee wipkippen. Een beetje aftands, dat wel. ,,En er zijn twee schommels.” Aha, samen met een bankje en een prullenbak is het weitje aan de Nieuwe Akker dus niet zomaar een stukje groen. Het is een speelvoorziening.

Dat plaatst het bordje in een ander perspectief. Voortvloeiend uit de nota ‘Een gezonder Zundert in 2025', maakte de gemeente Zundert immers onlangs een ‘gezondheidsagenda 2021'. Daarin is het streven opgenomen om kinderen zoveel mogelijk op te laten groeien in een rookvrije omgeving.

Rookvrije generatie

Vooruitlopend op een rookverbod op speelpleinen van scholen, heeft de gemeente Zundert alvast bij gemeentelijke speelvoorzieningen bordjes opgehangen met ‘rookvrije zone’. Roken is er niet formeel verboden. ,,Maar met de bordjes willen we het wel ontmoedigen”, zegt een woordvoerster van de gemeente Zundert.

Zo krijgen kinderen, precies zoals de landelijke campagne ‘rookvrije generatie’ nastreeft, de kans om op te groeien in een omgeving waar niet wordt gerookt. Dat is niet alleen gezond, maar voorkomt ook dat ze worden verleid om later zelf een sigaretje op te steken.

In de Nieuwe Akker is trouwens inmiddels op het bankje naast het anti-rookbord provisorisch nog een oproep opgehangen. ‘Hier geen hondentoilet’, staat er op. Kennelijk heeft de buurt meer last van ruikers dan van rokers.

Aan het bankje naast het bordje is provisorisch een oproep gehangen tegen hondenpoep