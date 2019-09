Zelfrijdend busje is zich per definitie van geen kwaad bewust

Ca­det-wachtmees­ter KMA: ‘We zijn een familie, zo voel ik dat wel’

8:00 BREDA - Ze gaan het vierde jaar in op de KMA, cadet-sergeant Lisa (23) en cadet-wachtmeester Jasper* (22). Zij op weg naar een functie in de geneeskundige dienst van de landmacht, hij teamleider binnen de marechaussee. Volgend jaar zwaaien ze af, op ‘hun’ bullenparade. Dan gaat bij haar de baret de lucht in, in zijn geval de pet. Over het leven op het soms geplaagde Kasteel.