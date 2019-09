Zelfrijdend busje in Drimmelen kapot na botsing

DRIMMELEN - Het zelfrijdende busje in Drimmelen is kapot. Hij is maandag om 14.01 uur aangereden door een automobilist die achteruit een parkeerhaven uitreed. Op dat moment waren er acht personen in de bus. Onder wie vier provincie-ambtenaren die wilden kijken hoe het busje eigenlijk functioneerde. Zij kwamen allemaal met de schrik vrij.

Het busje reed van Beachclub Puur richting de bushalte aan de Haven. Tussen het Witte Huis en de wat verderop gelegen rotonde, passeerde hij een paar parkeerhavens. Een automobilist zag het voertuig over het hoofd, draaide achteruit de weg op en botste er tegenop. Het busje raakte beschadigd. Sowieso is de rechter voorruit kapot en is er blikschade. Of ook de elektronica beschadigd is, moet blijken uit nader onderzoek van de Franse producent.

Experiment

De zelfrijdende bus is een proef die een week of vijf geleden begon. Het experiment, dat in totaal tien weken zou duren, is nu even opgeschort. ,,Maar zodra het busje terug is hervatten we de proef”, zegt een woordvoerster van de gemeente Drimmelen.

Sensoren

Dat het busje, dat is voorzien van talloze sensoren die reageren op de omgeving, niet stopte zodra de auto achteruit reed, ligt waarschijnlijk aan de korte afstand van het busje tot de auto. ,,Hij reed op slechts enkele centimeters van de auto die onverwacht opeens achteruit reed. Het was een menselijke fout van de bestuurder van die auto.” Onderzocht wordt of het busje daar al dan niet op had kunnen reageren en of een en ander wellicht technisch is te verbeteren.

Afhandeling