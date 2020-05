Zelf haarwax maken: een gestylde korte coupe met een zelfgekozen geurtje

Het maken van je eigen haarwax is een eitje. Met bijenwas, sheaboter en jojobaolie kun je direct aan de slag. ,,Dat zijn drie ingrediënten die een goede structuur hebben voor haarwax”, vertelt Elisah Pals van Zero Waste Nederland. ,,De sheaboter en de bijenwas zijn wat vaster van structuur dan de olie. Dat zorgt ervoor dat het haar goed in model blijft zitten. De wax die we nu maken is wel echt bedoeld voor kort haar, niet om in je lange lokken te smeren. Het zorgt ervoor dat kort haar goed in model blijft zitten en dat het kapsel er niet te vettig uitziet. Jojobaolie is namelijk een zogeheten droge olie.”