Zelden vertoond: rechter wéér gewraakt in zaak gruwelteksten: ‘Getreiter van de rechtbank’

Kantoren bij NAC-stadion zijn niet de toekomst, dus laat klimhal maar komen

28 februari BREDA - De directe omgeving van het NAC-stadion en de Stada Stores in Breda is geen succesvolle plaats voor de vestiging van kantoren. Voor burgemeester en wethouders is er dan ook geen reden om bezwaar te maken tegen de bouw van een klimcentrum aan de Stadionstraat.