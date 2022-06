Zeker vijftig asielzoekers in crisisopvang Breda terug naar Ter Apel vervoerd: ‘Hoe kon dit gebeuren?’

Gesloten jeugdzorg­in­stel­lin­gen opdoeken? ‘Nee, hier is mijn dochter veilig’

OSSENDRECHT - Je dochter op laten nemen in een gesloten jeugdinstelling omdat jarenlange lichtere vormen van therapie geen effect hadden. Een nachtmerriescenario voor iedere ouder, dat werkelijkheid werd voor Denise*. Maar wel het beste scenario, want ‘hier is ze veilig’. Woensdag vertelde ze haar verhaal aan staatssecretaris Maarten van Ooijen, die een werkbezoek bracht aan gesloten jeugdinstelling Almata in Ossendrecht.

