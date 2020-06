‘Zeer gevaarlijk’ rijgedrag op snelweg bij Breda: bestuurder aangehouden en rijbewijs kwijt

RECONSTRUCTIE 100 dagen corona in Brabant: ‘Er stortte iedere dag een vliegtuig neer op de parkeer­plaats’

6:00 BRABANT - De eerste klap was voor de Brabantse ziekenhuizen. Maar uiteindelijk raakte corona ons allemaal. Het verwoestende virus is nu ruim 100 dagen onder ‘ons’. Dit is het verhaal van hoe corona het zo zwaar getroffen Brabant met zwart omrandde.