Zeecontainers naast Rat Verlegh Stadion tijdens NAC-FC Emmen: metalen schermen zijn niet veilig

Business College is kweekvij­ver voor ondernemen­de havisten: ‘Het draait om zelf initiatief leren nemen’

15 september BREDA - Het bordspel Get 2 Know Me of het boekje de Telefoonmentor, om ouderen beter wegwijs te maken met hun smartphone. Zomaar twee voorbeelden van producten die bedacht zijn door havo-4-leerlingen van het International Business College (IBC) op het OLV in Breda.