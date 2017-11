Zedenzaak Van Sonsbeeckpark: dader nog altijd spoorloos

D66 wil met nieuw bloed Bredase raad in

14:11 BREDA - Vier van de acht huidige raadsleden van D66 in Breda staan niet meer in de top tien van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. "We hebben gezocht naar een goede balans van nieuw bloed en van kennis en ervaring," zegt Tim van het Hof, die zelf al in het voorjaar gekozen werd gekozen tot lijsttrekker.